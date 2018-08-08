Подрезали на перекрёстке. Телеведущая Ангелина Вовк попала в аварию в Москве life.ru
8 августа 2018 22:24
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Вовк обвинила в некомпетентности сотрудников ГИБДД, которые составили протокол со слов нарушителя без её участия. Телеведущая заверила, что может доказать свою невиновность, несмотря на отсутствие видеорегистратора.
— Со мной в машине ехала моя коллега, но, так как представители ГИБДД всегда приезжают очень нескоро, она должна была уехать до их приезда. Но свидетель у меня есть, — приводит её слова портал "Дни.ру".
Поклонники посочувствовали 75-летней народной артистке РФ и дали несколько советов, главный из которых — "срочно купить видеорегистратор".
Фото: соцсети
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