Подозреваемым в краже картины с видом Крыма оказался крымский бизнесмен
28 января 2019 20:37
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По данным СПАРК, Денис Сергеевич Чуприков был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в августе 2017 года, основное направление деятельности — электромонтажные работы. Кроме того, он является гендиректором и владельцем московского ООО «Мегаполис» (занимается в том числе торговлей легковыми автомобилями и ремонтом мотоциклов).
Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за Чуприковым числится задолженность на общую сумму вместе с пени 254,977 тыс. руб.
«МК» указывает, что в Московском регионе Чуприков и его жена искали работу, предлагая себя в качестве «работников по хозяйству». По информации открытых баз вакансий и соискателей, Денис Чуприков (российское гражданство) и его супруга Юлия Замятина (гражданство Белоруссии) искали работу «помощников по ведению хозяйства», указывая аналогичный опыт в этой сфере в 2011–2013 годах в Крыму и в подмосковном поселке Барвиха (Одинцовский район) в 2013–2014 годах.
Чуприков окончил Феодосийский политехнический институт национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова и Приморский профессионально-технический лицей в Феодосии, Замятина — выпускница белорусского Государственного экономического университета и Белорусского педагогического университета имени Максима Танка.
В Московском регионе Чуприковы активно рассылали свои резюме. Основной упор они делали на вакансиях «работник по хозяйству». В качестве географической привязки они указывали Одинцовский район Подмосковья, поскольку сами проживали в поселке Заречье.
«Все правильно понимаете, но комментариев не хотелось бы давать», — сказала Юлия на вопрос РБК о том, является ли она супругой Дениса Чуприкова. На вопрос о том, знала ли она о планах мужа украсть картину из Третьяковки, Юлия ответила: «Естественно, нет. Я примерно столько же знаю, сколько и все остальные».
В октябре 2018 года Чуприков был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство: он «нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, громко кричал, размахивал руками, выражал явное неуважение к обществу, при задержании сотрудниками полиции вел себя агрессивно», говорится в постановлении суда.
Ранее стало известно, что именно Денис Чуприков подозревается в хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковки. При этом на момент задержания он находился под подпиской о невыезде как фигурант уголовного дела по ст. 228 УК (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Картина «Ай-Петри. Крым» была похищена вечером в воскресенье, 27 января. В понедельник утром МВД сообщило, что подозреваемый был задержан в поселке Заречье Одинцовского района Московской области. На строящемся объекте в этом же районе нашли и картину Куинджи. Найти подозреваемого удалось с помощью камер видеонаблюдения внутри и снаружи Третьяковской галереи, а также по отслеживанию машины, на которой мужчина скрылся.
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