Под лавиной на горнолыжном курорте в Гималаях погиб российский лыжник
16 февраля 2018 20:10
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Россияне были спасены примерно в 50 км к западу от Сринагара, главного города в Кашмире. По словам руководителя индийского департамента по туризму Мехмуда Ахмада Шаха, граждане России проигнорировали распространенные горнолыжным курортом рекомендации не приближаться к зоне возможного схода лавины.
В начале февраля на итальянском горнолыжном курорте Кампо Фелче при сходе лавины погибли два лыжника.
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