Под Южным мостом произошло столкновение катера и резиновой лодки, пострадал рыбак

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В результате удара пострадал рыбак.Очевидец происшествия вытащил пострадавшего из воды на берег и вызвал оперативные службы.Для транспортировки пострадавшего из труднодоступного места потребовалась помощь спасателей.От песчаного берега до машины скорой помощи мужчину доставили на спасательном щите.В 13:30 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области