Под Волгоградом 19-летний маньяк изнасиловал двух бабушек с разницей в полчаса

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Сексуальный маньяк надругался над первой 59-летней пенсионеркой рано утром. По данным следствия, молодой человек возвращался с вечеринки, когда напал в парке на местную жительницу. После надругательства он поспешил скрыться.— Однако через полчаса он нашёл себе новую жертву — ещё одну 59-летнюю женщину, которую также изнасиловал, а потом ещё и ограбил, вырвав у неё из рук сумочку с личными вещами, — цитирует портал V1.ru представителя СУ СКР по Волгоградской области.В ходе следствия обе потерпевшие опознали насильника, после чего тот сознался в содеянном. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой Котельниковского района обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.