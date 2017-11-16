Под Тольятти задержали более 400 кг свинины неизвестного происхождения
16 ноября 2017 14:23
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мелкооптового рынка «Ларина» в Тольятти была остановлена автомашина, в которой обнаружено мясо свинины в количестве 428 кг (4 туши). Владелец машины не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарно-сопроводительных документов.
По результатам расследования, было установлено, что данный груз не подвергался ветеринарно-санитарной экспертизе. В связи с этим, под
контролем госветслужбы, он был отправлен на утилизацию на Дубово-Умётский ветсанутильзавод. Мясо без ветэкспертизы признается
продукцией неизвестного происхождения и подлежит уничтожению, так как несет в себе угрозу распространения опасных заболеваний. Тем более, что на территории Самарской области в настоящее время находятся очаги африканской чумы свиней, поэтому данный факт попытки провоза и реализации мяса свинины без документов несет в себе опасность распространения АЧС.
Дмитрий Рекадзе, Главный госинспектор отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Самарской области: «Мясо было без ветеринарно-сопроводительных документов, мясо – свинина, так как у нас сейчас обстановка по африканской чуме свиней очень напряженная, мясо было сразу изъято и направлено на техническую утилизацию».
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области
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