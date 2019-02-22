Под Тольятти полицейские освободили из снежного плена застрявший пассажирский автобус и четыре легковушки

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Во время снежного бурана, в районе 4 км автодороги «Александровка-Сосновый Солонец-Севрюкаево» застрял рейсовый автобус №323 и четыре легковых автомобиля. Благодаря грамотными оперативным действиям инспекторов ОГИБДД, ГО и ЧС Ставропольского района, а также работников дорожно-эксплуатационного управления, людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, была оказана своевременная помощь.Вечером 18 февраля из Тольятти в направлении села Сосновый Солонец двигался маршрутный автобус, в салоне находилось девять пассажиров. В районе 4 км автодороги «Александровка - Сосновый Солонец - Севрюкаево» движение транспорта стало невозможным в связи с погодными условиями. Из-за сильного снегопада дорога была настолько занесена снегом, что даже работающая спецтехника оказалась беспомощной перед снежной стихией. Видимость составляла 1-2 метра, уровень сугробов в высоту местами достигал 2-х метров. В снежном плену кроме автобуса оказались еще четыре автомобиля с водителями и пассажирами, которые так же были заметены снегом. Люди оказались в снежной ловушке, помощь к ним не могла пробиться несколько часов.Первыми, кто смог добрался до замерзающих «пленников» оказались сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района. Всю ночь майор полициии капитан полициисовместно с сотрудниками ГО и ЧС Ставропольского района, а также с работниками дорожных служб вызволяли людей из снежного плена.Полицейские регулировали движение спецтехники, поддерживали связь с водителем автобуса, который сообщил около двух часов ночи, что заканчивается топливо. В связи с этим на снегоходе водителям транспортных средств было доставлено топливо для заправки.Единственным ориентиром в ночи были проблесковые маячки автомобиля ДПС. И только когда рассвело, удалось пробиться к автобусу с людьми. Всех пассажиров на спецтехнике перевезли в пункт обогрева, находящийся в больнице села Сосновый Солонец, людей обеспечили питанием и условиями для отдыха. Затем сотрудники ГИБДД и спасатели развезли всех по месту жительства. Спасенные от снежного плена пассажиры поблагодарили полицейских и спасателей за проявленное мужество, выдержку и самопожертвование, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области