Под Тольятти грузовик «BAW Fenix» перевернулся после столкновения с автомобилем «Datsun mi-Do», пострадали дети
25 августа 2017 14:48
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Одно из ДТП произошло в 10:30 на 7 километре автодороги «Тольятти - Хрящевка» в Ставропольском районе.
60-летний водитель грузового автомобиля «BAW Fenix» (стаж - 41 год) двигался со стороны Тольятти в направлении села Выселки и начал осуществлять поворот налево. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда, автомобилист столкнулся с автомашиной «Datsun mi-Do» под управлением женщины 1981 года рождения (стаж - 17 лет), двигавшейся во встречном направлении. После этого грузовик перевернулся на проезжей части.
В результате ДТП три пассажира «Datsun mi-Do» - 22-летний молодой человек, а также два мальчика 2009 и 2011 годов рождения - получили телесные повреждения, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинские учреждения. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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