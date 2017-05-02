Под Тольятти бабушка с внуком отравились угарным газом на даче, 5-летний ребенок не выжил

85

75-летнюю женщину и ее пятилетнего внука обнаружили соседи. Ребенок скончался до прибытия скорой помощи.Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в токсикологическое отделение.По предварительной информации, семья не открыла заслонку от печи в доме.