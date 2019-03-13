Под Сызранью выпал снег с блохами
13 марта 2019 23:44
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В Сызранском районе 12 февраля вместе со снегом на землю выпали тысячи живых насекомых. Свидетелями этого снегопада стали жители поселка Балашейка. Как рассказали сельчане, снег был буквально усеян маленькими существами черного цвета. Кто-то даже назвал насекомых "снежными блохами" - действительно, в природе существует глетчерная блоха. Эти маленькие жучки живут стаями и способны выживать при низкой температуре.
Специалисты объяснили причины необычного природного явления. Вероятнее всего, стая насекомых была принесена в наш регион при прохождении циклонического поля. Насекомые могли быть занесены с воздушными массами с юга, возможно - из Казахстана. В последние двое суток наблюдался сильный южный ветер, который впоследствии сменился на юго-западный.
Как пояснили специалисты, перенос на большие расстояния насекомых или даже живых существ более крупных по весу - достаточно распространенное природное явление, чему есть многочисленные свидетельства очевидцев. Ничего аномального и пугающего, по мнению экспертов, в этом нет.
Видео здесь.
Фото: КТВ-ЛУЧ
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