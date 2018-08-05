Под Сызранью столкнулись Мазда и фура MAN
5 августа 2018 14:05
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Под Сызранью произошло крупное ДТП. Столкнулись Мазда и фура MAN,передает syzran-small.ru.
Мазда c номером Алтайского края ехала в сторону Саратова по обводной. В районе озер у нее лопнуло колесо, машину занесло и она врезалась в попутно двигавшуюся фуру MAN с номерами Оренбургской области.
Машины перекрыли одну полосу движения и на подъезде к ней образовалась пробка.
В аварии пострадал один человек, который от госпитализации отказался.
На месте работают инспекторы ДПС, а для освобождения занятой столкнувшимися автомобилями полосы прибыл эвакуатор.
Фото: syzran-small.ru
Автор: маленькая Сызрань
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