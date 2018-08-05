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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Сызранью столкнулись Мазда и фура MAN

5 августа 2018 14:05
234
Машины перекрыли одну полосу движения и на подъезде к ней образовалась пробка.
Под Сызранью столкнулись Мазда и фура MAN

Под Сызранью произошло крупное ДТП. Столкнулись Мазда и фура MAN,передает syzran-small.ru.

Мазда c номером Алтайского края ехала в сторону Саратова по обводной. В районе озер у нее лопнуло колесо, машину занесло и она врезалась в попутно двигавшуюся фуру MAN с номерами Оренбургской области.

Машины перекрыли одну полосу движения и на подъезде к ней образовалась пробка.

В аварии пострадал один человек, который от госпитализации отказался.

На месте работают инспекторы ДПС, а для освобождения занятой столкнувшимися автомобилями полосы прибыл эвакуатор.



Фото:    syzran-small.ru











Автор: маленькая Сызрань 
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