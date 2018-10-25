Под Сызранью при лобовом столкновении двух иномарок погибли два человека

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Из собранных полицейскими на данный момент материалов следует: примерно в 13-30 произошло лобовое столкновение а/м Kia Cerato 73 рег и а/м Chevrolet Lacetti 56 рег.Водитель 1960 года рождения и пассажир женщина 1962 года рождения Chevrolet Lacetti скончались на месте.Водитель Kia Cerato1986 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии.Сотрудники полиции работают на месте ДТП, по собранным материалам будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области