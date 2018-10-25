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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Сызранью при лобовом столкновении двух иномарок погибли два человека

25 октября 2018 15:27
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Сотрудники полиции работают на месте ДТП.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП, в результате которого погибли два человека.  ДТП произошло 25 октября на 12 км а/д "обход г. Сызрани".

Из собранных полицейскими на данный момент материалов следует: примерно в 13-30  произошло лобовое столкновение а/м Kia Cerato 73 рег и а/м Chevrolet Lacetti 56 рег.

Водитель 1960 года рождения и пассажир женщина 1962 года рождения Chevrolet Lacetti скончались на месте.

Водитель Kia Cerato1986 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, по собранным материалам будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области. 


Фото:   пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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