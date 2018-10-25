Под Сызранью при лобовом столкновении двух иномарок погибли два человека
25 октября 2018 15:27
168
Из собранных полицейскими на данный момент материалов следует: примерно в 13-30 произошло лобовое столкновение а/м Kia Cerato 73 рег и а/м Chevrolet Lacetti 56 рег.
Водитель 1960 года рождения и пассажир женщина 1962 года рождения Chevrolet Lacetti скончались на месте.
Водитель Kia Cerato1986 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП, по собранным материалам будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 октября 2018 16:47
Информация, поступившая из Прокуратуры Самары, содержала сведения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях органов... Закон
330
24 октября 2018 12:31
Миф о добросовестных выплатах помогла развеять его бывшая жена. Закон
166
23 октября 2018 17:53
Проверка правоохранителей выявила факты оказания руководством ГУПа неких «ненадлежащих услуг» чиновникам строительного министерства, ущерб от которых... Закон
293
23 октября 2018 04:13
Востребованы услуги юриста по трудовым спорам. Закон
66
22 октября 2018 16:58
В настоящее время убийца задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Закон
1151
22 октября 2018 16:48
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в... Закон
263
22 октября 2018 15:41
Злоумышленника при передаче 30 000 рублей задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Закон
401
Происшествия
25 октября 2018 17:40
От взрывной волны 3-х этажный коттедж разрушился до основания. В соседних домах выбило окна. Происшествия
86
25 октября 2018 15:27
Сотрудники полиции работают на месте ДТП. Происшествия
167
25 октября 2018 13:55
Положение экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина становится все более шатким. Происшествия
161
Криминал
25 октября 2018 13:28
Преступник заметил его в кафе и пошел следом. Криминал
130
25 октября 2018 11:28
Также у него было изъято около 450 граммов марихуаны. Криминал
151
25 октября 2018 10:25
Инцидент произошел в Куйбышевском районе. Криминал
158
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
323
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
494
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
472
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
532
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
495
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
962
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
798
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1189
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1238
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2350
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1758
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1934
Мероприятия