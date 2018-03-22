Под Сызранью на трассе М-5 Урал, отсоединившийся прицеп грузовика, на "встречке" столкнулся с 2 фурами, погиб один из водителей

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По версии полицейских, прицеп одного из грузовиков, направляющегося со стороны Москвы в Самару, отсоединился, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с 2 фурами, двигавшимися во встречном направлении.В результате ДТП водитель одного из грузовых автомобилей погиб.На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения.Подробности ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области