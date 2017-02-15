Под Сызранью на автодороге «Урал» столкнулись фуры Renault и Volvo, перекрыв движение

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Прибывшие сотрудники ГИБДД оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, а также вызвали на место происшествия все необходимые службы. Позже водитель «Рено-Магнум» был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в Сызранскую ЦГБ с телесными повреждениями.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции принимают все необходимые меры для восстановления движения. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.