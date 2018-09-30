Под Сызранью, "четырнадцатая" врезалась в попутный автобус, водителя и пассажира из легковушки доставали спасатели

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От удара ВАЗ-2114 слетела в кювет, где столкнулась с бетонной плитой и перевернулась на крышу.В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.В 21:56 на место происшествия выехала дежурная смена спасателей ПСО Сызрани. С помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов автомобиля. Пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. В 23:10 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области