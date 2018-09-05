Под Самарой водитель BMB сбил водителя KIA, стоящего на обочине сзади своего автомобиля
5 сентября 2018 17:18
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В пути следования на 1002км 133 метра проявил невнимательность, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил наезд на мужчину 1990 года рождения, который стоял на правой обочине по ходу движения автомобиля BMB сзади своего автомобиля KIA.
Согласно собранным материалам, водитель автомобиля BMB 525I, обгоняя впереди идущие транспортные средства, осуществлял движение по обочине, в нарушение Правил дорожного движения.
В результате ДТП, водитель KIA был госпитализирован в лечебное заведение, где, несмотря на усилия врачей, скончался, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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