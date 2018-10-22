Под Самарой столкнулись четыре легковых автомобиля

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По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель не учел безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства и столкнулся с «Киа Рио», под управлением женщины 1963 года рождения.После столкновения «Киа Рио» продолжил движение и столкнулся с впереди едущей автомашиной «Лада Х Рей» под управлением 56-летнего мужчины, которая после удара опрокинулась на правый бок и столкнулась с автомобилем «Форд – Экоспорт» под управлением женщины 1969 года рождения.«Киа Оптима», продолжая движение, столкнулась с автомобилем «Мерседес С-180» под управлением 49-летнего мужчины.В результате ДТП травмы получили, и после оказания медицинской помощи отпущены домой, водитель автомобиля «Лада Х Рей» и 24-летняя пассажирка «Киа Оптима». Еще один пассажир «Киа Оптима» - мужчина 1973 года рождения госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области