Под Самарой пассажирским поездом смертельно травмирован мужчина, его личность устанавливается

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Следственная группа, выехавшая наместо ЧП, устанавливает обстоятельства случившегося.Не исключается версия суицида - мужчина лежал на рельсах.На месте происшествия обнаружена пустая бутылка из-под коньяка, сок и телефон Nokia. Мужчина был прилично одет. Документов при нем не обнаружено. Его личность устанавливается.