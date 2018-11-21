Под Самарой на автодороге столкнулись три грузовика, госпитализированы два водителя

173

По предварительной версии полицейских, водитель мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем "Freightliner" в составе с полуприцепом, двигаясь со стороны села Алексеевка в направлении Самары, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и столкнулся с автомобилем "DAF" под управлением водителя мужчины 1990 года рождения, который двигался во встречном направлении.От удара у автомобиля "Freightliner" оторвался топливный бак, который отбросило на автомобиль "Scania", который двигался в попутном направлении с автомобилем "Freightliner" (топливо из бака вытекло на проезжую часть дороги).В результате ДТП пострадали водители автомобилей "Freightliner" и "DAF" Госпитализированы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области