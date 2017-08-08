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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Самарой на М-5 в ДТП попал пассажирский автобус, который ехал из Перми

8 августа 2017 12:00
154
Под Самарой на М-5 в ДТП попал пассажирский автобус, который ехал из Перми
В салоне  находилось 20 пассажиров.

8 августа 5-30 утра на территории Красноярского района на 3 км автодороги «подъезд к городу Самара»  М-5 «Урал» в месте проведения ремонтных работ,  водитель автобуса № 811, следовавшего по маршруту «Пермь-Самара», не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и совершил наезд на препятствие – бетонные блоки, расположенные по ходу автобуса.

На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров и два водителя. В результате происшествия никто не пострадал, автобус получил механические повреждения, сообщает облМВД.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.
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Комментарии



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