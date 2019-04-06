Под Самарой, на трассе М5, под колесами сразу двух автомобилей погиб мужчина, переходивший дорогу
6 апреля 2019 22:39
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От удара пешеход упал на проезжую часть, после чего на него наехал грузовик, который скрылся в направлении Уфы.
Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Сотрудники Госавтоиснпекции проводят меры по задержанию транспорта, покинувшего место аварии.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения: соблюдении скоростного режима, необходимости переходить дорогу в строго отведенных местах, особенно в условиях интенсивного движения, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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