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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Самарой, на трассе М5, под колесами сразу двух автомобилей погиб мужчина, переходивший дорогу

6 апреля 2019 22:39
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Водитель одного из авто скрылся с места ДТП.
6 апреля в 19:50 на 1114 км трассы М5 водитель автомашины Тойота, двигаясь со стороны  Самары, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов.

От удара пешеход упал на проезжую часть, после чего на него наехал грузовик, который скрылся в направлении Уфы.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники Госавтоиснпекции проводят меры по задержанию транспорта, покинувшего место аварии.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения: соблюдении скоростного режима, необходимости переходить дорогу в строго отведенных местах, особенно в условиях интенсивного движения, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.


Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

 
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