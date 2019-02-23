Под Липецком обнаружили кладбище недоставленных посылок. Видео
23 февраля 2019 14:39
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В пресс-службе регионального Управления федеральной почтовой связи заявили, что посылки выкрали из грузовика неизвестные.
— 21 февраля в ходе следования по маршруту Москва — Краснодар водитель наёмного автотранспорта, осуществлявший перевозку почтовых отправлений, остановился недалеко от Ельца в 23:30 в предназначенном для этого "кармане" на трассе М4. По возвращении к машине водитель обнаружил, что пломба сорвана неизвестными лицами, — цитируют журналисты заявление Липецкого отделения "Почты России".
Вызванные сотрудники полиции зафиксировали происшествие и совместно со службой безопасности предприятия пытаются найти злоумышленников. Всем, кто не получит свою посылку, будет возмещён ущерб.
Фото: Lipetsk Media
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