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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Липецком обнаружили кладбище недоставленных посылок. Видео

23 февраля 2019 14:39
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Первоначальные подозрения, что их выкинули из проходящего поезда, не подтвердились.
В Липецкой области недалеко от Ельца местные жители обнаружили сотни недоставленных и вскрытых посылок. По их словам, поле ещё накануне было чистым, передает life.ru. Все адресаты грузов являются жителями Краснодарского края, а большинство посылок было отправлено из КНР, пишет издание Lipetsk Media.

В пресс-службе регионального Управления федеральной почтовой связи заявили, что посылки выкрали из грузовика неизвестные.

— 21 февраля в ходе следования по маршруту Москва — Краснодар водитель наёмного автотранспорта, осуществлявший перевозку почтовых отправлений, остановился недалеко от Ельца в 23:30 в предназначенном для этого "кармане" на трассе М4. По возвращении к машине водитель обнаружил, что пломба сорвана неизвестными лицами, — цитируют журналисты заявление Липецкого отделения "Почты России".

Вызванные сотрудники полиции зафиксировали происшествие и совместно со службой безопасности предприятия пытаются найти злоумышленников. Всем, кто не получит свою посылку, будет возмещён ущерб. 


Фото:   Lipetsk Media
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