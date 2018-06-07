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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Под Барселоной ограбили дом Шакиры и Пике

7 июня 2018 15:07
Злоумышленники проникли в дом через окно. Они похитили часы и ювелирные украшения.
Неизвестные ограбили дом певицы Шакиры и защитника «Барселоны» Жерара Пике, расположенный в каталонском городе Эсплугес-де-Льобрегат в провинции Барселона, передает РБК. Об этом сообщает El Mundo.

В момент ограбления — в ночь на 6 июня — ни Шакиры, ни Пике не было дома: певица находится на гастролях в Германии, а футболист — на сборах в преддверие чемпионата мира по футболу. В доме оставались родители Пике, которые спали и не услышали злоумышленников. Грабители не оставили явных следов взлома.

Как сообщает La Vanguardia, грабители проникли в дом через окно. Они похитили часы и ювелирные украшения.

В феврале в Париже ограбили квартиру главы французского отделения Facebook Лорана Солли. Злоумышленники проникли в квартиру через окно в ванной, пока хозяин дома вместе с женой и ребенком находились на кухне. Грабители похитили восемь дорогих часов, муфту Chanel и украшения на общую сумму около €80 тыс. Солли обнаружил пропажу вещей ближе к ночи.


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