Под Барселоной ограбили дом Шакиры и Пике
7 июня 2018 15:07
В момент ограбления — в ночь на 6 июня — ни Шакиры, ни Пике не было дома: певица находится на гастролях в Германии, а футболист — на сборах в преддверие чемпионата мира по футболу. В доме оставались родители Пике, которые спали и не услышали злоумышленников. Грабители не оставили явных следов взлома.
Как сообщает La Vanguardia, грабители проникли в дом через окно. Они похитили часы и ювелирные украшения.
В феврале в Париже ограбили квартиру главы французского отделения Facebook Лорана Солли. Злоумышленники проникли в квартиру через окно в ванной, пока хозяин дома вместе с женой и ребенком находились на кухне. Грабители похитили восемь дорогих часов, муфту Chanel и украшения на общую сумму около €80 тыс. Солли обнаружил пропажу вещей ближе к ночи.
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