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Почта России: глава Самарского УФПС отстранен от исполнения обязанностей, расследование начато

8 декабря 2017 11:18
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Почта России: глава Самарского УФПС отстранен от исполнения обязанностей, расследование начато В понедельник, 11 декабря, в Самару прибудут специалисты для проведения дополнительного расследования.
В понедельник, 11 декабря, в Самару прибудут специалисты для проведения дополнительного расследования.

Активисты ОНФ заявили, что в Самаре глава "Почты России" заставлял подчиненных строить себе дом за их же деньги, пишет "СитиТраффик". Работники "Почты России", обратившиеся к "фронтовикам", рассказали, что работали сварщиками, грузчиками, плотниками, монтировали забор, хлопотали за своего директора в администрации села Малая Царевщина по вопросам землеустройства, а также о получении техусловий в ресурсоснабжающих организациях.
Заявления сотрудников с фото и видеоматериалами также переданы в правоохранительные органы.

Как сообщила пресс-служба Почты России, группой ответственных специалистов Аппарата управления Почты России была начата внеплановая комплексная служебная проверка информации о нарушениях, допущенных руководством УФПС Самарской области. Проверка проводится по всем фактам, указанным в обращениях работников предприятия и материалах СМИ. Результаты проверки могут быть переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время в рамках проверки группа сотрудников ответственных подразделений Аппарата управления Почты России изучает документы, в понедельник специалисты будут направлены в г. Самару для проведения дополнительного расследования на месте.
На время проведения проверки директор УФПС Самарской области отстраняется от исполнения обязанностей.

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