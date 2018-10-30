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Почему на авианосец "Адмирал Кузнецов" обрушились краны
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Почему на авианосец "Адмирал Кузнецов" обрушились краны

30 октября 2018 16:15
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Четыре человека пострадали, а ещё один считается пропавшим без вести.
Следователи Северо-Западного управления на транспорте СКР разбираются в причинах техногенной аварии на судоремонтном заводе "Звёздочка" в посёлке Росляково. После отключения электропитания на крупнейшем в мире плавучем доке ПД-50 остановились насосы и он затонул. На нём в это время ремонтировался авианосец "Адмирал Кузнецов". Во время аварии на крейсер упало два крана, после чего его отбуксировали в другой док. Четыре человека пострадали, а ещё один считается пропавшим без вести, передает life.ru.

В первую очередь следователи будут проверять, как была организована подача энергии на плавучий док. По предварительным данным, на ПД-50 должны были использоваться автономные дизель-генераторы для обеспечения энергией насосов, как это предусмотрел производитель, однако на "Звёздочке" решили подключить док кабелем к береговой энергоустановке. Следователи выясняют, кто и почему мог отдать такое распоряжение.

Пока Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ (ч. 2-я статьи 216-й УК РФ), в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах аварии на судоремонтном заводе "Звёздочка" в посёлке Росляково Мурманской области.

— Пострадало четверо рабочих. Во время аварии они упали в воду и получили травмы и переохлаждение. Два человека отпущены домой, а ещё двоих доставили в мурманскую городскую больницу "Севрыба". Состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое, — отмечают в СКР. — К сожалению, ещё один человек до сих пор не найден. Он считается пропавшим без вести. Таким образом, число пострадавших в аварии на плавучем доке ПД-50 судоремонтного завода "Звёздочка" — пять человек.

По предварительной информации, причиной аварии стало отключение электроэнергии.

— В результате аварийного отключения электричества, которое произошло в посёлке Росляково из-за ухудшения погодных условий, примерно в полседьмого вечера без тока оказался плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода, где в тот момент ремонтировался авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", — рассказали Лайфу в МЧС РФ по Мурманской области.

Информацию МЧС РФ о причинах аварии подтверждает ответственный за ремонт авианосца на судоремонтном заводе "Звёздочка" Евгений Гладышев.

По его словам, отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети, стало причиной погружения в воду плавучего дока в посёлке Росляково.

Как отмечают в спасательном ведомстве, в 23:56 при проведении доковой операции произошло притопление плавучего дока, на котором стоял авианосец "Адмирал Кузнецов", а также падение башенных кранов.

— К месту аварии выдвинулись силы и средства постоянной готовности территориального звена РСЧС Мурманской области. Крейсер "Адмирал Кузнецов" буксирами вывели на рейд. Эвакуирован 71 человек, — рассказали Лайфу в ГУ МЧС по Мурманской области.

В администрации Мурманской области говорят, что, благодаря оперативным действиям спасателей и моряков, к 2:40 ночи 30 октября 2018 года авианосец был отведён от места аварии на безопасное расстояние и заведён в док 35-го судоремонтного завода.

— Именно на 35-м заводе водолазы ВМФ осмотрят корпус "Адмирала Кузнецова" и сделают выводы, насколько повреждены корпус и палуба крейсера в результате падения башенных кранов, — говорит собеседник Лайфа в штабе Северного флота.

В 3:30 ночи 30 октября 2018 года плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", полностью затонул.

Следователи не исключают, что виной скачка напряжения в ПД-50 могла стать и халатность работников предприятия.

— Нельзя исключать, что к ответственности могут быть привлечены руководители "Звёздочки" и ОСК, курировавшие исполнение контракта на ремонт авианосца, — говорит источник Лайфа в следственных органах.

По предварительной информации, ПД-50, который был изготовлен в Швеции, должен был питаться от собственной энергосистемы — на нём есть дизель-генераторы. Однако во время ремонта "Адмирала Кузнецова" док подключили к береговой энергосистеме, бросив кабель. Возможно, на заводе таким способом решили сэкономить горючее для дизель-генераторов. Следователи выяснят, было ли в этом нарушение и могли ли подключать док с берега, учитывая сложные погодные условия.

В ОСК напоминают, что ПД-50 судоремонтного завода "Звёздочка" — один из крупнейших плавучих доков в мире. Он был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Длина дока составляет 330 метров, ширина — 67 метров, грузоподъёмность — 80 тыс. тонн. Он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок. Именно там ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Пётр Великий".

В апреле 2018 года Минобороны и судостроители подписали контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" стоимостью более 25 млрд рублей. Согласно контракту, на протяжении 2018–2020 годов крейсер будет ремонтироваться и модернизироваться. В строй Северного флота авианосец должен вернуться в 2021 году.

В ОСК отмечают, что авария на судоремонтном заводе "Звёздочка" не повлияет на сроки ремонта авианосца.

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" — единственный авианосец ВМФ России. Он был построен на Черноморском судостроительном заводе в 80-х годах прошлого века, а принят в эксплуатацию 20 января 1991 года. Автономность плавания — 45 суток. Экипаж — 1980 человек, в том числе 520 офицеров. Имеет навигационное, радиолокационное, радиоэлектронное, ракетное, противолодочное вооружение. Авиационная группа — 50 самолётов и вертолётов.

Свой первый боевой поход "Адмирал Кузнецов" совершил в ноябре 2016 года. Авианосец прибыл в Средиземное море к берегам Сирии в составе авианосной группы Северного флота ВМФ России, в которую также вошли атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". На борту авианосца находилось более 40 самолётов и вертолётов, совершивших 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов террористов на территории Сирии. 



Фото: © Следственный комитет Российской Федерации
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