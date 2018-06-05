«Победа» уволила двух пилотов, которые пытались вылететь в нетрезвом состоянии из Сургута в Махачкалу

«Из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута «Победа» была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон», — цитирует пресс-служба слова Калмыкова. «К сожалению, наше законодательство не предусматривает лишения нарушителей пилотских свидетельств, но «Победа» будет добиваться внесения в законодательство жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли», — отмечается в сообщении.