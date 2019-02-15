По улице Водников, 31 в Самаре обрушилась кровля жилого дома

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Погибших и травмированных в результате происшествия нет.К месту вызова направлена оперативная группа 3 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области в составе 2 человек, 1 единицы техники.Управляющей компанией МП «Жилсервис» проводится осмотр места происшествия. По предварительной информации несущие конструкции дома не повреждены, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из дома эвакуировано 12 человек (в том числе 4 ребенка). Для обогрева жителей задействован автобус МАЗ от ООО «СамараАвтоГаз».На месте работают представители администрации Самарского района.Всего привлечено 15 человек, 10 ед. техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 2 единицы техники, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС