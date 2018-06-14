По предварительным данным, дети нашли в салоне автомобиля во дворе предмет, похожий на коробку, и попытались ее открыть

Инцидент произошел в 16:40 мск на улице Чернобыльской в Святошинском районе города. По предварительным данным, дети нашли в салоне автомобиля во дворе неизвестный предмет, похожий на коробку, и попытались ее открыть. В это время прогремел взрыв, пострадали 11-летняя и две восьмилетние девочки, а также пятилетний мальчик. Всех детей госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и взрывотехники. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).