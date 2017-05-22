По факту столкновения маршрутки ГАЗ и автобуса в Тольятти ведется проверка

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Как сообщалось ранее, сегодня утром в полицию города Тольятти поступило сообщение о том, что на улице Жукова произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. По предварительной информации, водитель 1971 г.р., управляя автобусом ЛИАЗ, двигался по улице Жукова в направлении улицы Спортивной. По первоначальным сведениям сотрудников ГИБДД, мужчина, находившийся за рулем, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении маршрутным такси.Как установили сотрудники полиции, в момент столкновения в маршрутном такси (микроавтобус ГАЗ) находились шестеро пассажиров, пятерым из которых на месте ДТП была оказана медицинская помощь. Все они, в том числе семнадцатилетний молодой человек, отпущены домой. В автобусе в момент аварии пассажиров не было, водитель не травмирован.В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП с пассажирским транспортом. По факту ДТП полицейскими проводится проверка, сообщает облМВД.