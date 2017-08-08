По факту падения младенца из окна в Самаре начата доследственная проверка

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Как сообщалось ранее 8 августа примерно в 9 часов 30 минут, из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома по улице Олимпийской в Кировском районе города Самары, выпал 1,5 летний ребенок. От полученных повреждений малыш скончался на месте происшествия.По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначено судебно – медицинское исследование. По предварительным данным, ребенок проживал с матерью, 1977 года рождения. Женщина состояла на учете в ПДН, в связи с употреблением спиртных напитков. В момент трагедии она находилась дома, но в другой комнате.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.