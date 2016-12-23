По факту наезда грузовика на пост ДПС в Тольятти проводят проверку

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Напомним, ДТП произошло сегодня, 23 декабря, около 05:00 на территории Ставропольского района. По данным сотрудников ГИБДД, 66-летний водитель автомобиля Freightliner (стаж 16 лет), двигался по федеральной автодороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Самары.Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди идущей автомашиной Skoda под управлением водителя 1975 года рождения (стаж с 1993 года). По предварительной версии сотрудников органов внутренних дел, после столкновения грузовик продолжил движение и совершил наезд на препятствие - кирпичное строение стационарного поста ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было.По данным инспекторов ГИБДД, водитель большегруза находился в трезвом состоянии, в настоящий момент он госпитализирован с травмами головы. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.