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В связи с этим на одном из участков Крымского моста ограничили движение. На момент происшествия в Керченском проливе дул крепкий ветер, на воде было до семи баллов по шкале Бофорта. Спасатели выпускали штормовое предупреждение.
Плавучий кран врезался в опору Крымского моста
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Плавучий кран врезался в опору Крымского моста

8 сентября 2018 15:13
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В связи с этим на одном из участков Крымского моста ограничили движение. На момент происшествия в Керченском проливе дул крепкий ветер, на воде было до семи баллов по шкале Бофорта. Спасатели выпускали штормовое предупреждение.
На одном из участков Крымского моста временно ограничили движение для ликвидации последствий инцидента, в результате которого плавучий кран столкнулся с опорой моста. Об этом сообщили РБК в инфоцентре «Крымского моста».

Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, который находился на якорной стоянке на удалении от трассы в связи с выпущенным ранее штормовым предупреждением. Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако судно в итоге прибило к опоре 227-й автодорожной части моста, на 154-м км трассы А-290 (это участок между островом Тузла и фарватером).

В это время, согласно данным портала Windy, который отслеживает изменения ветра в различных акваториях, в Керченском проливе дул крепкий восточный ветер силой в 27–28 узлов (14 м/с), что соответствует семи баллам по шкале Бофорта. В открытом море при таких погодных условиях высота волн может достигать 4 м.

В результате стрела плавучего крана повредила одну из мачт освещения, помимо этого были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. На месте в настоящее время работают специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, они проводят диагностику конструкций.

Сам кран отбуксировали со стороны Азовского моря.​ В пресс-службе подчеркнули, что работа по устранению последствий случившегося осложнена штормовыми условиями. В 8:30 мск буксиру все же удалось подцепить кран и оттащить его на безопасное расстояние от моста.

Одновременно с этим в акватории Керченского залива терпит бедствие другой буксир — «Шквал», на котором находился экипаж из семи человек. Все они успели пересесть на спасательный плот, который дрейфовал по штормящему проливу у берегов Крыма. Спустя некоторое время всех членов экипажа подняли на борт моряки с сухогруза «Сарыч», который проходил мимо. Как заверил помощник главы крымского управления МЧС Владимир Иванов, никто из спасенных в медицинской помощи не нуждается.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Республики Крым.

Позже ООО «Морская дирекция», которое управляет Керченской паромной переправой, сообщило о приостановке работы переправы в связи с ухудшением погодных условий и усилением скорости ветра до 20 м/с.



Фото:  соцсети


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