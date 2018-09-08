Плавучий кран врезался в опору Крымского моста

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, который находился на якорной стоянке на удалении от трассы в связи с выпущенным ранее штормовым предупреждением. Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако судно в итоге прибило к опоре 227-й автодорожной части моста, на 154-м км трассы А-290 (это участок между островом Тузла и фарватером).В это время, согласно данным портала Windy, который отслеживает изменения ветра в различных акваториях, в Керченском проливе дул крепкий восточный ветер силой в 27–28 узлов (14 м/с), что соответствует семи баллам по шкале Бофорта. В открытом море при таких погодных условиях высота волн может достигать 4 м.В результате стрела плавучего крана повредила одну из мачт освещения, помимо этого были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. На месте в настоящее время работают специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, они проводят диагностику конструкций.Сам кран отбуксировали со стороны Азовского моря.​ В пресс-службе подчеркнули, что работа по устранению последствий случившегося осложнена штормовыми условиями. В 8:30 мск буксиру все же удалось подцепить кран и оттащить его на безопасное расстояние от моста.Одновременно с этим в акватории Керченского залива терпит бедствие другой буксир — «Шквал», на котором находился экипаж из семи человек. Все они успели пересесть на спасательный плот, который дрейфовал по штормящему проливу у берегов Крыма. Спустя некоторое время всех членов экипажа подняли на борт моряки с сухогруза «Сарыч», который проходил мимо. Как заверил помощник главы крымского управления МЧС Владимир Иванов, никто из спасенных в медицинской помощи не нуждается.РБК направил запрос в Министерство здравоохранения Республики Крым.Позже ООО «Морская дирекция», которое управляет Керченской паромной переправой, сообщило о приостановке работы переправы в связи с ухудшением погодных условий и усилением скорости ветра до 20 м/с.Фото: соцсети