Пилот упавшего в Татарстане вертолета должен был доставить курортника в Самару

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Пилот упавшего в Татарстане вертолета частной компании должен был забрать пассажира с горнолыжного курорта в Свияжске и доставить его в Самару. Об этом 63.ru сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Трагедия произошла в понедельник, 6 ноября. В 8:09 в Верхнеуслонском районе при заходе на посадку разбился вертолет Bell 407. машина упала недалеко от поселка Красный пахарь, северо-восточнее города Иннополиса. 43-летний пилот погиб на месте.

— Вертолет летел из Казани в Смышляевку с промежуточной остановкой в Свияжске. Там он планировал забрать отдыхающего, – рассказал Дмитрий Захаров. – Но из-за сильного тумана пилот решил приземлиться и переждать непогоду.

Следователи полагают, что 43-летний командир экипажа либо ошибся в координатах и вместо курорта приземлился недалеко от поселка Красный Пахарь в Верхнеуслонском районе Татарстана. Либо — пытался сесть на любой доступной площадке.

В Приволжском следственном управлении на транспорте возбудили уголовное дело по факту крушения по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас у следователей есть четыре версии произошедшего: неисправность машины, ошибка пилота, некачественное топливо или плохая погода.