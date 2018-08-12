Пилот исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии
12 августа 2018 18:06
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Одномоторный моноплан "BETA B 50" потерпел крушение во время авиашоу, которое проходит близ чешского города Прахатице. Как сообщил представитель местной полиции, в результате произошедшего погиб пилот летательного аппарата.
Известно, что моноплан, который выпускали в 30-х годах ХХ века, разбился во время выполнения демонстрационной полётной программы. Никто из зрителей и летно-технического персонала, обеспечивавшего проведение мероприятия, не пострадал.
После инцидента авиашоу было прекращено. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
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