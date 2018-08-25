Пилот "Уральских авиалиний" посадил самолёт на недостроенную полосу

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При этом отмечается, что самолёт направлялся из Москвы в Иркутск, однако там он приземлиться не смог и его перенаправили в соседний аэропорт, находящийся в Улан-Удэ. Там пилоту разрешили посадить лайнер, что он и сделал, однако на полосу, закрытую на ремонт.По данным телеграм-канала, серьёзнейших последствий удалось избежать благодаря счастливому стечению обстоятельств — всего через 30-40 минут после приземления на полосе уже должна была быть техника и специалисты.Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.Фото: pixabay