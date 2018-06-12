Перевернувшимся катамараном на Волге управлял ранее судимый экс-чиновник
12 июня 2018 12:43
«Собственник — Дмитрий Хахалев, он же управлял судном. Это бывший глава района Волгоградской области», — сказал собеседник ТАСС. «По предварительным данным, на катамаране также находилась родственница Д.Хахалева. В числе спасенных их нет», — добавил собеседник «Интерфакса». «Сам Хахалев погиб. Дмитрий Хахалев находился за штурвалом», — сказал ТАСС источник в администрации региона.
По информации «Интерфакса», в списке пассажиров, который имеется в распоряжении агентства, фигурирует 16 человек, в том числе упоминается Дмитрий Хахалев.
О том, что именно Хахалев был за штурвалом катамарана, сообщают также местные сайты «V1» и «Блокнот Волгограда» со ссылкой на свои информированные источники.
В 2009 году Калачевский райсуд приговорил Хахалева к четырем годам лишения свободы по пяти статьям УК РФ — насильственные действия сексуального характера, хулиганство, совершенное с применением оружия, причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, нанесение побоев из хулиганских побуждений и оскорбление сотрудников милиции.
По последним данным, которые приводит «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Волгоградской области, жертвами столкновения катамарана и баржи на Волге стали десять человек, еще один числится пропавшим.
Столкновение катамарана «Елань» и баржи произошло 11 июня около 22:00 на реке Волга в районе грузового порта Ворошиловского района города Волгограда. Предположительно на катамаране была организована частная вечеринка. Сайт «Блокнот Волгограда» со ссылкой на свой источник сообщает, что на катамаране, плывущем по Волге, отмечали день рождения. По неподтвержденной информации портала, на судне было несколько правоохранителей с семьями.
Следственные органы завели уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).
В Росморречфлоте ТАСС сообщили, что у катамарана не было необходимых документов и опознавательных огней. Помимо этого на судне, которое было рассчитано на 12 мест, находились 16 человек.
Поисковая операция на месте продолжается. В поисково-спасательных работах задействованы 1,4 тыс. человек: полиция, Росгвардия, спасатели.
Фото: bloknot-volgograd.ru
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