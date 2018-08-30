Пенсионерка из России скончалась в турецкой Аланье после купания в море
30 августа 2018 20:34
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Как сообщается, туристка пошла купаться в море, а через некоторое время она почувствовала себя плохо. Это заметили другие отдыхающие, которые вытащили её из воды и вызвали медиков.
Врачи пытались её реанимировать. Причины смерти женщины устанавливаются.
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