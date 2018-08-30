Пенсионерка из России скончалась в турецкой Аланье после купания в море

79

Как сообщается, туристка пошла купаться в море, а через некоторое время она почувствовала себя плохо. Это заметили другие отдыхающие, которые вытащили её из воды и вызвали медиков.Врачи пытались её реанимировать. Причины смерти женщины устанавливаются.