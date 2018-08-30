Я нашел ошибку
Главные новости: 
"К рейтингам относится скептически"
"К рейтингам относится скептически"
В обозримом будущем глаз, напечатанный на принтере, можно будет устанавливать незрячим людям, что позволит им видеть окружающий мир.
Напечатанный на принтере глаз даст шанс слепым людям
Врачи пытались её реанимировать.
Пенсионерка из России скончалась в турецкой Аланье после купания в море
Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму около 3000 рублей.
На Волге возле Сызрани ульяновский рыбак незаконно ловил стерлядь
11 русских туристов получили травмы разной степени тяжести. На данный момент жизнь и здоровье граждан России не вызывает опасений.
В Турции автобус с российскими туристами упал в водный канал
До сделки журнал издавала медиагруппа ACMG Александра Федотова.
Владельцем российского Forbes стал зять экс-главы Дагестана
Фильм рассказывает об одном из уникальных памятников архитектуры области – объекте культурного наследия федерального значения «Дом со слонами», а также о его создателе Константине Головкине.
В ЦРК «Художественный» прошла премьера фильма «Константин Головкин. История дома со слонами»
Кроме того, предприятие было награждено памятным знаком в виде настенного знака «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре».
Торжественный запуск нового оборудования состоялся на ООО «Самарский Стройфарфор»
сегодня  Четверг, 30 августа, 21:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/08:
USD 68.15
0.76
EUR 79.56
0.8
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пенсионерка из России скончалась в турецкой Аланье после купания в море

30 августа 2018 20:34
79
Врачи пытались её реанимировать.
74-летняя пенсионерка из России скончалась в турецкой Аланье после купания в море. Об этом сообщает газета Aksam, передает life.ru.

Как сообщается, туристка пошла купаться в море, а через некоторое время она почувствовала себя плохо. Это заметили другие отдыхающие, которые вытащили её из воды и вызвали медиков.

Врачи пытались её реанимировать. Причины смерти женщины устанавливаются. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
30 августа 2018  16:49
Она внесла заведомо ложные сведения в «автоматизированную систему ФССП РФ».
В Самаре начальника МОСП по взысканию административных штрафов подозревают в подлоге на 13 миллионов рублей
Она внесла заведомо ложные сведения в «автоматизированную систему ФССП РФ».  Закон
107
29 августа 2018  21:32
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Бывшего министра имущественных отношений Самарской области будут судить за "превышение должностных полномочий"
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.  Закон
180
29 августа 2018  21:18
Он потребовал от гражданина 500 тысяч рублей за вынесение в отношении того постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
В Самаре условно осужден бывший сотрудник полиции за мошенничество
Он потребовал от гражданина  500 тысяч рублей за вынесение в отношении того постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.   Закон
174
29 августа 2018  16:29
Организация задолжала по налоговым платежам более 900 тысяч рублей.
Судебные приставы пришли в «рюмочную» и арестовали имущество должника, включая алкоголь
Организация задолжала по налоговым платежам более 900 тысяч рублей.  Закон
297
29 августа 2018  16:19
Через Интернет житель Самары приобрел в Республике Беларусь препараты, содержащие сильнодействующие вещества.
Целых четыре раза за август месяц самарскими таможенниками выявлены сильнодействующие вещества
Через Интернет житель Самары приобрел в Республике Беларусь препараты, содержащие сильнодействующие вещества.  Закон
162
28 августа 2018  23:36
Иск был подан ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Именно этой компании, а вернее лицензиару Маргарет Ван Бревурт принадлежит произведение «Ждун».
МегаФон заплатит 8,6 млн рублей за использование Ждуна
Иск был подан ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Именно этой компании, а вернее лицензиару Маргарет Ван Бревурт принадлежит произведение «Ждун».   Закон
255
28 августа 2018  20:58
В Самаре бывший врач-анестезиолог ответит перед судом за изнасилование пациентки, находящейся после операции под наркозом
В Самаре бывший врач-анестезиолог ответит перед судом за изнасилование пациентки, находящейся после операции под наркозом
  Закон
281
Весь список
Происшествия
30 августа 2018  20:34
Врачи пытались её реанимировать.
Пенсионерка из России скончалась в турецкой Аланье после купания в море
Врачи пытались её реанимировать.  Происшествия
74
30 августа 2018  20:23
Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму около 3000 рублей.
На Волге возле Сызрани ульяновский рыбак незаконно ловил стерлядь
Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму около 3000 рублей.  Происшествия
80
30 августа 2018  20:12
11 русских туристов получили травмы разной степени тяжести. На данный момент жизнь и здоровье граждан России не вызывает опасений.
В Турции автобус с российскими туристами упал в водный канал
11 русских туристов получили травмы разной степени тяжести. На данный момент жизнь и здоровье граждан России не вызывает опасений. Происшествия
90
Весь список
Криминал
30 августа 2018  12:18
В Тольятти полицейские задержали за взятку преподавательницу вуза
В Тольятти полицейские задержали за взятку преподавательницу вуза
Она получила деньги за проставление отметок за экзамены и оказание содействия при защите дипломных работ. Криминал
180
29 августа 2018  10:12
Приятель без разрешение взял у хозяина мотороллер покататься, а от вызвал полицию
Приятель в Жигулевске без разрешение взял у хозяина мотороллер покататься, а от вызвал полицию
Когда угонщик вернулся в гараж, на месте происшествия уже работали стражи порядка. Криминал
167
29 августа 2018  09:43
У самарчанки преступник сорвал с шеи золотую цепочку Возбуждено уголовное дело о грабеже.
У самарчанки преступник сорвал с шеи золотую цепочку
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Криминал
207
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
268
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
803
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1427
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1022
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1815
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1579
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
279
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1198
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
813
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
909
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
910
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
662
Весь список

Мероприятия
31 августа всех желающих приглашают "На крышу Алабина"
В выходные дни улица Куйбышева последний раз в этом сезоне станет пешеходной: культурно-развлекательная программа на 1,2 сентября
Кинельский район приглашает на свой 90-летний юбилей!
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда