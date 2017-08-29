Пенсионерка, переправляясь из Рождествено в Самару на частной лодке, упала за борт и сломала позвоночник
29 августа 2017 21:01
464
27 августа женщина ехала на лодке в качестве пассажира из Рождествено в Самару. Не удержавшись, она упала в воду.
Женщину подняли на борт и доставили на берег. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. У нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует ход проверки.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 августа 2017 21:26
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к... Закон
122
29 августа 2017 21:23
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Закон
121
29 августа 2017 18:01
Закон
178
29 августа 2017 15:18
Использование товарных знаков, принадлежащих FIFA, без разрешения правообладателя FIFA признаётся недобросовестной конкуренцией. Закон
128
29 августа 2017 14:52
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Закон
162
29 августа 2017 14:51
Закон
200
28 августа 2017 22:09
«Продуктовая война» между Россией и Белоруссией из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу. Закон
1311
Происшествия
29 августа 2017 21:01
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Происшествия
456
29 августа 2017 19:36
Происшествия
138
29 августа 2017 18:27
Он планировал его продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Происшествия
107
Криминал
29 августа 2017 13:09
Неизвестные похитили бурильные шнекеры и головки. Криминал
137
29 августа 2017 12:23
Инцидент произошел осту ДПС около села Зелёновка. Криминал
159
29 августа 2017 11:50
Подозреваемого задержали на юге Москвы. Криминал
250
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
594
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
511
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7310
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1500
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5943
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1908
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
652
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2296
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2103
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1741
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1903
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6093
Мероприятия