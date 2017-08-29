Пенсионерка, переправляясь из Рождествено в Самару на частной лодке, упала за борт и сломала позвоночник

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27 августа женщина ехала на лодке в качестве пассажира из Рождествено в Самару. Не удержавшись, она упала в воду.Женщину подняли на борт и доставили на берег. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу. У нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника.Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует ход проверки.