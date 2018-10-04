Пассажиры Atlasglobal Airlines могут не улететь сегодня из Самары в Анталью из-за долгов авиаперевозчика

130

Авиакомпания Atlasglobal Airlines выполняет рейсы из Антальи и Даламана.Первый рейс, который попадет под санкции, планировался на сегодня — это KK 6938 направлением в Анталью. По расписанию он должен был вылететь в 13.30. В аэропорту заявляют, что рейсы Atlasglobal Airlines не будут обслуживаться до полного погашения долга перед аэропортом. «Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании Atlasglobal Airlines, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам», — говорится в сообщении департамента.