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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Пассажиры Atlasglobal Airlines могут не улететь сегодня из Самары в Анталью из-за долгов авиаперевозчика

4 октября 2018 16:57
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По расписанию он должен был вылететь в 13.30. В аэропорту заявляют, что рейсы Atlasglobal Airlines не будут обслуживаться до полного погашения долга перед аэропортом.
Долги авиакомпании Atlasglobal Airlines за аэропортовые услуги и наземное обслуживание рейсов стали поводом для приостановки с 4 октября обслуживания ее самолетов в самарском аэропорту «Курумоч». «Авиаперевозчик не выполнил ранее взятые на себя обязательства по погашению дебиторской задолженности перед аэропортом», — сообщил департамент стратегических коммуникаций управляющей компании «Аэропорты Регионов», передает «СО» ОНЛАЙН.

Авиакомпания Atlasglobal Airlines выполняет рейсы из Антальи и Даламана.

Первый рейс, который попадет под санкции, планировался на сегодня — это KK 6938 направлением в Анталью. По расписанию он должен был вылететь в 13.30. В аэропорту заявляют, что рейсы Atlasglobal Airlines не будут обслуживаться до полного погашения долга перед аэропортом. «Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании Atlasglobal Airlines, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам», — говорится в сообщении департамента. 
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