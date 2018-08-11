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Пассажирский самолёт с девятью людьми на борту пропал в небе над Индонезией

11 августа 2018 21:35
59
К месту возможной авиакатастрофы направлены спасатели. Подробности устанавливаются.
Лайнер авиакомпании Dimonim Air, на борту которого было девять человек, перестал выходить на связь с диспетчерами во время полёта над провинцией Папуа в Индонезии, сообщает life.ru со ссылкой на AFP.

— По словам жителей деревни Окатем, они услышали громкий рёв двигателей самолёта, а потом громкий взрыв, — отметил представитель местной полиции Майкл Мумбунан.

К месту возможной авиакатастрофы направлены спасатели. Подробности устанавливаются. 
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Комментарии



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