Пассажирский самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье
11 февраля 2018 19:59
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На его борту были 65 человек и шесть членов экипажа, рассказал РБК источник в МЧС и позже подтвердили в Росавиации. В настоящее время продолжается поисковая операция. Разлет обломков самолета составил около 1 км, сообщили в МЧС. По предварительным данным, выживших в катастрофе нет. В Домодедово создан оперативный штаб. Работает горячая линия: 8-800-775-17-17 и 8-495-644-40-66.
Пока неясно, что привело к крушению самолета. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, незадолго до падения лайнер столкнулся с вертолетом «Почты России». Организация опровергла эту информацию. «У «Почты России» нет ни одного вертолета. Это событие не имеет к нам никакого отношения», — заявил представитель компании в разговоре с РБК.
Расследованием причин случившегося по поручению президента России Владимира Путина займется специальная комиссия. Следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на источник, знакомый с расследованием катастрофы, пилот разбившегося лайнера сообщал диспетчерам о неисправности и просил разрешения совершить аварийную посадку в аэропорту Жуковский.
Однако позже представитель Московского авиаузла сообщил ТАСС, что Ан-148 не запрашивал разрешения на аварийную посадку в аэропорту Жуковский. «Запрос на аварийную посадку от Ан-148 в Жуковский не поступал», — сказал собеседник агентства.
Как рассказали РБК несколько жителей Раменского района, они слышали «сильный хлопок».
«Живу в 3 км [от места происшествия]. Сильный хлопок был где-то в 14:20, такой, что стены дрожали», — рассказала жительница Раменского района Елена Шорина.
По словам жителя Подмосковья Антона Оскина, чьи родители живут в селе Степановское, самолет упал примерно в 2 км от деревни и в нескольких сотнях метров от дачных и огородных участков, на кукурузное поле.
Самолет Ан-148 был новым, срок его эксплуатации не превышал восьми лет, рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Ранее он эксплуатировался авиакомпанией «Россия» и, по данным сайта Planespotters, только в феврале 2017 года перешел «Саратовским авиалиниям».
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» была создана в 1994 году в результате акционирования государственного предприятия «Саратовский объединенный авиаотряд». Согласно данным «Росавиации» на январь 2018 года, в парке авиакомпании находилось два самолета Embraer ERJ190, два Як-42 и пять Ан-148. По итогам 2017 года авиакомпания заняла 19-е место среди всех российских перевозчиков по числу перевезенных пассажиров (796,4 тыс. человек), при этом показав значительный рост по сравнению с 2016 годом (504,2 тыс. человек). В ноябре прошлого года генеральному директору авиакомпании было вынесено прокурорское представление, основанием для которого послужили многочисленные задержки рейсов. Вводить в свой воздушный парк самолеты Ан-148 «Саратовские авиалинии» начали в конце 2016 года. Тогда сообщалось, что тем самым в компании намерены заменить морально устаревшие Як-42. Упавший в Подмосковье самолет стал третьим Ан-148 для «Саратовских авиалиний» и был взят в субаренду на пять лет у авиакомпании «Россия».
Согласно данным СПАРК, 55,55% АО «Саратовские авиалинии» принадлежит ООО «Союз Инвест», единственным владельцем которого является бизнесмен Аркадий Евстафьев. Он же является генеральным директором ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз», которому принадлежит еще 26,63% акций авиакомпании.
Фото: Москва 24 / «ВКонтакте»
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