Пассажира «Приоры», врезавшейся в дерево на проспекте Юных Пионеров, из машины доставали спасатели

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В результате столкновения кузов автомобиля деформировался и у пассажира на переднем сидении оказались зажаты ноги.В 14.03 для деблокирования пострадавшего к месту происшествия был направлен техногенный спасательный отряд. Спасатели обесточили аварийный автомобиль, во избежании возгорания и провели деблокирование пострадавшего из автомобиля.Помощь требовалась пассажиру: он был зажат панелью приборов. Спасатели удалили стекла, отжали гидроинструментом переднюю дверь и панель приборов. Освободили ногу пассажира и передали пострадавшего врачам скорой медицинской помощи.В 14.30 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области