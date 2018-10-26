Пассажир открыл дверь самолёта во время рейса в США
26 октября 2018 21:45
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Бортпроводникам вроде бы удалось уговорить буйного пассажира вернуться на место, но вскоре он повторил попытку, и на этот раз ему удалось справиться с дверью. Она открылась, что привело к автоматическому развёртыванию аварийного трапа.
— Спасибо смелым мужчинам и женщинам, которые удерживали его внутри самолёта, а то бы его точно затянуло в двигатель, — рассказывает очевидец Кэтлин Ингам.
В итоге неадекватного мужчину из самолёта вывели правоохранители. Он был доставлен в госпиталь. Остальные пассажиры были пересажены на другие рейсы.
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