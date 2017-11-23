Пассажир-должник в Самарской области погасил штраф в 60 тысяч рублей

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В Отрадном Самарской области судебные приставы провели акцию «Мобильный розыск». Вооружившись смартфоном со специальным приложением, работники УФССП России по Самарской области просканировали госномера 20 автомобилей, находящихся на парковке возле железнодорожной станции «Новоотрадная».В ходе проверки одного из автотранспортных средств пассажир, находящийся внутри, обратился к приставам с просьбой проверить и его на наличие задолженности, если есть такая возможность. Работники отдела пояснили гражданину Н., что данное приложение работает исключительно с госномерами машин. Для проверки себя на наличие задолженностей мужчина может зайти на сайт Управления ФССП России по Самарской области и узнать о долгах с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» или воспользоваться другим мобильным приложением – «ФССП».Судебные приставы продемонстрировали гражданину Н. его работу и помогли узнать, что он числится должником сразу по 2 исполнительным производствам на общую сумму 60 тысяч рублей. Мужчина среагировал быстро и уже на следующий день полностью погасил имеющиеся задолженности.Всего во время проведения акции с помощью мобильных приложений «Мобильный розыск» и «ФССП» было выявлено 10 должников-нарушителей правил ПДД, среди которых 8 граждан являлись владельцами проверяемых транспортных средств и 2 граждан были пассажирами. Исполнительные производства в отношении них на общую сумму 96 тысяч рублей окончены фактическим исполнением.