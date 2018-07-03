Я нашел ошибку
Главные новости: 
Четыре человека погибли.
Паром с 140 пассажирами затонул у берегов индонезийского острова Сулавеси
Сам реестр вести по-прежнему будет Минюст, но право включать в него издания структура потеряет.
Депутаты предложили передать МИД и Генпрокуратуре право вносить то или иное издание в реестр СМИ — иностранных агентов
У него воспаление сухожилия мышцы голени.
РФС уточнил диагноз полузащитника сборной России Юрия Жиркова
А ее болельщики забирали свой и соседский мусор после каждого матча, в каком бы городе они не находились.
Японская команда перед тем, как улететь из России, убрала за собой в раздевалке
Но обладает для этого всеми возможностями, рассказали в МИДе.
Россия создаст альтернативный интернет только при самых неблагоприятных условиях
Всего право на бесплатный проезд в пригородных электричках получат 2,8 млн человек.
Пенсионеры Москвы и области с 1 августа получат право бесплатного проезда в электричках
Представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области расскажут о работе службы персональных помощников по сопровождению инвалидов по зрению.
В Чапаевске состоится презентация службы персональных помощников по сопровождению инвалидов по зрению
Концерт группы сегодня в 20:55 на пл. Куйбышева.
Фронтмен российской инди-группы Therr Maitz Антон Беляев: "Чемпионат мира - это просто общий праздник"
сегодня  Вторник, 3 июля, 21:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/07:
USD 63.14
0.38
EUR 73.47
0.48
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Паром с 140 пассажирами затонул у берегов индонезийского острова Сулавеси

3 июля 2018 20:55
57
Четыре человека погибли.
Власти Индонезии пытаются спасти 140 пассажиров парома, который затонул у берегов острова Сулавеси. Четыре человека погибли, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что во время инцидента судно находилось недалеко от берега. На пароме также были автомобили.

В то же время пока неизвестно, сколько человек были спасены. По данным Reuters, местное телевидение показывало десятки пассажиров, висящих на пароме или плавающих в спасательных жилетах.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщил, что инцидент произошел около 14.30 по местному времени (10.30 по мск). Он отметил, что, предположительно, вода просочилась в левый борт корабля. В данный момент проводится эвакуация.

В июне в Индонезии на озере Тоба затонул паром, на котором находилось до 130 пассажиров. По меньшей мере один человек погиб, а шестеро были спасены. представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями сообщал, что 94 человека числятся пропавшими без вести. Он добавил, что паром мог перевозить людей без необходимой лицензии.


Фото: @Daeng_Info




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
3 июля 2018  15:14
Иск ритейлера удовлетворил Самарский областной суд.
Компания «Леруа Мерлен Восток» сбила кадастровую стоимость земли под одним из своих самарских магазинов в 5 раз
 Иск ритейлера удовлетворил Самарский областной суд.  Закон
143
1 июля 2018  18:19
Власти утвердили несколько новых дорожных знаков.
В России вступили в силу ограничения для неэкологичного транспорта
Власти утвердили несколько новых дорожных знаков.  Закон
570
1 июля 2018  15:40
Неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.
Спустя 4 года в Самаре возбуждено уголовное дело по факту кражи спецтехники московской фирмы «Престиж»
Неизвестные лица похитили 2 грузовика КАМАЗ и экскаватор-погрузчик Case.    Закон
413
29 июня 2018  22:23
Возбуждено уголовное дело.
ВИЧ-инфицированная тольяттинка могла заразить опасным недугом своего 2-летнего сына
Возбуждено уголовное дело.  Закон
997
29 июня 2018  19:48
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Тольяттинского предпринимателя чуть не выдворили за пределы РФ
Его поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.  Закон
373
29 июня 2018  14:07
«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать изобретением.
Французские управленцы «Электрощита» не смогли переиграть изобретателя Степанова
«Электрощит» доказывает, что использовавшееся Дмитрием Степановым в производстве устройство для защиты трансформаторов от перенапряжений нельзя считать... Закон
319
27 июня 2018  23:55
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.
ВС признал законным требование для водителей надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке ночью вне городов
Соответствующие изменения были внесены в ПДД в декабре 2017 года.  Закон
717
Весь список
Происшествия
3 июля 2018  20:55
Четыре человека погибли.
Паром с 140 пассажирами затонул у берегов индонезийского острова Сулавеси
  Происшествия
39
3 июля 2018  13:12
В Самарской области побит очередной температурный рекорд
В Самарской области побит очередной температурный рекорд
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Происшествия
187
3 июля 2018  10:43
В Самаре трамвай-шаттл с болельщиками ЧМ столкнулся с микроавтобусом К счастью, никто не пострадал.
В Самаре трамвай-шаттл с болельщиками ЧМ столкнулся с микроавтобусом
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
163
Весь список
Криминал
27 июня 2018  12:10
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
Он решил помочь молодым автомобилистам, но все кончилось трагически. Криминал
421
26 июня 2018  11:06
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Стартует процесс по уголовному делу бывшего вице-мэра Самары Сергея Рубакова
Первое заседание состоится уже сегодня. Криминал
572
23 июня 2018  09:56
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
В Тольятти врач обвиняется в выдаче фиктивных листков нетрудоспособности
Она получила 14 200 рублей за выдачу больничных 6 работникам. Криминал
676
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
171
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1653
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2104
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
752
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
846
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
243
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2273
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1393
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2589
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
148
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
523
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
812
Весь список

Мероприятия
Специалисты больницы им. В.Д. Середавина проведут прием маленьких жителей Тольятти
В Самаре пройдет фестиваль красок
Сегодня отмечается Международный день спортивного журналиста
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда