Паром с 140 пассажирами затонул у берегов индонезийского острова Сулавеси
3 июля 2018 20:55
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Агентство отмечает, что во время инцидента судно находилось недалеко от берега. На пароме также были автомобили.
В то же время пока неизвестно, сколько человек были спасены. По данным Reuters, местное телевидение показывало десятки пассажиров, висящих на пароме или плавающих в спасательных жилетах.
Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщил, что инцидент произошел около 14.30 по местному времени (10.30 по мск). Он отметил, что, предположительно, вода просочилась в левый борт корабля. В данный момент проводится эвакуация.
В июне в Индонезии на озере Тоба затонул паром, на котором находилось до 130 пассажиров. По меньшей мере один человек погиб, а шестеро были спасены. представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями сообщал, что 94 человека числятся пропавшими без вести. Он добавил, что паром мог перевозить людей без необходимой лицензии.
Фото: @Daeng_Info
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