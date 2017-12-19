Паром "Окский-35", застывший во льду на Волге, до речного вокзала доставили два тягача
19 декабря 2017 20:18
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Как сообщили guberniatv.ru, в Самарском речном пассажирском предприятии, паром ожидал отправки на место зимнего отстоя. Из крепкого льда судно вызволяли два толкача, которые доставили паром к речному вокзалу на место отстоя.
Навигация на Волге официально завершена сегодня, 19 декабря.
Фото vk.com
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