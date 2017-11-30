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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Парапланерист в Самарской области упал в озеро и погиб

30 ноября 2017 10:36
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Парапланерист в Самарской области упал в озеро и погиб Проводились поисково-спасательные работы.
Проводились поисково-спасательные работы.

Вечером 29 ноября в результате отказа мотора на озере около поселка Яицкое совершил аварийную посадку параплан. Пилот погиб. В 17.08 для проведения поисково-спасательных работ на место происшествия был направлен спасательный отряд Самарской области. Для осмотра акватории озера спасатели использовали надувную лодку. Темное время осложнило проведение поисков.

В 19.52 пилота удалось обнаружить в 170 метрах от берега. Его доставили до береговой линии. Обстоятельства, при которых произошло падение летательного аппарата устанавливаются сотрудниками полиции, сообщает ПСС по Самарской области.

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