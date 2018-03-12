Отомстили: В поезде «Москва-Самара» два пассажира обиделись на проводницу и похитили постельное белье в поезде

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При посадке в поезд сообщением «Москва-Самара» между проводником и мужчинами возник небольшой конфликт, который был разрешен на месте и пассажиры заняли свои места, но затаили обиду на персонал поезда. Перед прибытием на станцию Кузоватово они положили в сумки два пледа и два комплекта постельного белья, после чего вышли из поезда с похищенным.В ходе поисковых мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили правонарушителей. Ими оказались жители Кузоватовского районаУльяновской области в возрасте 34 и 35 лет. Похищенные вещи были изъяты и возвращены собственнику.По данному факту в Сызранском ЛО МВД России на транспорте возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 1 и 2 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества).Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на 15 суток или административного штрафа в размере пятикратной стоимости похищенного имущества, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.