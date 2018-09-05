Отбивался ножом и корзинкой. Сборщик ягод выжил в схватке с медведем

230

- Затем раненый позвонил жене. Она организовала местных жителей. Они поехали на машине, помогли пострадавшему выбраться, отвезли его в больницу, - рассказали в местной администрации изданию "Хабаровский край сегодня".Отметим, что в этом сезоне данный случай пока единственный в регионе, который закончился травмами для человека. Всего же, по данным регионального Минприроды, с начала 2018 года в Хабаровском крае зарегистрировано 85 случаев нападения лесных хищников на человека. Чаще всего речь идёт о волках и медведях.А ранее Лайф рассказывал, как обморок спас жителя Приамурья от схватки с медведем. Хищник потерял всякий интерес к своей добыче, как только сельчанин от страха лишился чувств.