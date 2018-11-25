Островитяне убили американца, и теперь полиции придётся танцевать голышом
25 ноября 2018 22:12
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Профессиональные антропологи, консультирующие полицейских Андаманских островов в Индии, порекомендовали правоохранителям раздеться догола и станцевать перед аборигенами, убившими 26-летнего американца Джона Аллена Чау, который попал к ним на остров, передает life.ru. Об этом сообщает канал NDTV.
— Не имейте на себе никакой одежды. Только тогда вы можете рассчитывать на какое-то взаимодействие, — заявили специалисты.
По словам антропологов, важно учесть, что аборигены принадлежат иной цивилизации, у них своё мировоззрение и отношение к смерти, особенно к смерти постороннего.
Эксперты заявили, что операция требует подготовки. Вполне возможно, что полицейским нужно будет раздеться и исполнить танец на песке, чтобы всё выглядело как похоронный ритуал. Тогда островитяне могут разрешить выкопать тело убитого.
Чау погиб, когда решил посетить остров с изолированным племенем, несмотря на предупреждения о том, что контакт с жителями опасен для жизни.
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